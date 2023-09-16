السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير معهد الدراسات السياسية بموسكو: أمريكا قلقة بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي

التعاون الروسي الكوري
التعاون الروسي الكوري الشمالي

قال مدير معهد الدراسات السياسية بموسكو سيرجي ماركوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة جدًا بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي بعد الحديث عن تزويد روسيا بأسلحة جديدة.

وأضاف ماركوف: "أمريكا هي المعتدية لأنها هاجمت روسيا وتخطط لمهاجمة كوريا الشمالية" مؤكدًا أن روسيا وكوريا الشمالية يتعاونان سويًا لمواجهة هذا الاعتداء.

سيرجي ماركوف: روسيا لا تحتاج الكثير من القذائف والصواريخ والمسيرات

وعن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية أكد أن موسكو لا تحتاج الكثير من القذائف والصواريخ والمسيرات من كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية لديها الكثير من القذائف وبعضها اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، ورسيا تستخدم الملايين من القذائف في الحرب وبالتأكيد القذائف أمر مطروح على الطاولة.

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