السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسة خارجية: الولايات المتحدة الأمريكية لن تعتدى على روسيا

بليز ميشتال
بليز ميشتال

قال بليز ميشتال، خبير السياسة الخارجية والأمن القومي، إنه لن يكون هناك أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، مشيرًا إلى أن المعتدي الحقيقي في هذه الحرب هو روسيا التي هاجمت أوكرانيا بشكل غير شرعي واعتدت على أراضيها.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، فإن الأخيرة ليست فاعلة بالشكل الأساسي فنحن نعرف أن الصين الداعم الأساسي لكوريا الشمالية ولو كانت سعيدة في علاقتها معها لما اضطرت للتواصل مع موسكو، ولوكانت موسكو سعيدة بالموقف الصيني لما اضطرت لأن تذهب لكوريا الشمالية.

ما نراه اليوم هو تجمع قائم لدول فشلت في أن تحقق أهدافها

وتابع أن ما نراه اليوم هو تجمع قائم لدول فشلت في أن تحقق أهدافها ونجاحاتها فالتجمع بين بوتين وكيم حصل مباشرة بعد أن فشل الإنزال الروسي على سطح القمر وفشل الإطلاق الكوري، فالدولتان ليس لديهما القدرة التكنولوجية العالية، وإيران تشاركهما والأمر المثير أنها دول لا تتفق مع الغرب ولديها مشاكل مع الولايات المتحدة تتلاشى مع هذا التجمع.

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