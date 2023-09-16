السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البلشى: قرارات الرئيس السيسى جاءت استجابة لمطالب داخل الحوار الوطنى

خالد البلشي
خالد البلشي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الجماعة الصحفية تثمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشيرًا إلى أنها جاءت في  إطار الاستجابة لبعض المطالب داخل الحوار الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ونتمنى الاستجابة لمطالب أخرى، حيث يوجد زملاء صحفيون ينتظرون التعيين، ونريد  إعادة الاعتبار للصحافة القومية، هناك مؤقتين بالمئات في الصحف القومية بانتظار التعيين".

وأردف: "نتمنى الصحافة تستعيد مكانتها بين المواطنين".

البلشي: نتمنى أن تشمل الزيادة جميع الصحفيين المقيدين بالنقابة

وبشأن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، قال البلشي: "نحاول التواصل لمعرفة تفاصيل تطبيقها، نتمنى التطبيق قريبًا، وأن يشمل التطبيق جميع الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، لأن ذلك من شأنه أن يخفف العبء عمن يتجاوز الـ60 سنة"، لافتًا إلى أن عدد المقيدين بالنقابة 10 آلاف.

 

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس السيسي أعلن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، من ضمنها سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

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