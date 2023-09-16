السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

حقوقي وسياسي مغربي: "الوضع في المغرب أصبح متحكم فيه"

المغرب
المغرب

كشف رشيد جبالي حقوقي وسياسي مغربي، عن آخر تطورات الأوضاع في المغرب عقب الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وما وصلت إليه عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقوين.

وقال جبالي، لـ"الدستور"،  إن الوضع الآن في المغرب أصبح متحكم فيه، مشيرا إلى أن مرحلة التنقيب والبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض أصبح ضعيف جدا.

وأضاف جبالي، أنه سيتم إعطاء إشارات للجرافات من أجل ردم البنايات المدمرة وإخراج ما تبقى من الجثث من تحت الحطام حتى تتمكن السلطات من إحصاء كل الضحايا والإعلان عن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا الذين ذهبوا ضحية هذا الزلزال المدمر.

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جميع الإمدادات والمساعدات تصل لمستحقيها 

وحول إطعام الناجين وإيوائهم ومدهم بكل الحاجات الأساسية والمستلزمات الضرورية للعيش في ظروف عادية، قال جبالي إنها متوفرة وبوفرة كبيرة جدا ويتم إيصالها إلى مستحقيها من المتضررين رغم صعوبة الوصول إلى عدد كبير جدا بسبب وعرة المسالك وانهيار التربة وسقوط الأحجار.

وأوضح جبالي، أن الجرافات تقوم بفتح الطرقات والممرات للوصول إلى كل الأماكن المتضررة وإيصال المساعدات للجميع وإخراج جميع الأموات من تحت الأنقاض والقيام بدفنهم بكل سرعة ممكنة من أجل الإحصاء وبداية البناء وإعادة الإعمار وارجاع كل المناطق المتضررة إلى وضعها الطبيعي بشكل أحسن مما كانت عليه قبل الفاجعة وكل هذا تحت إشراف العاهل المغربي محمد السادس.

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450 ألف درهم مساعدات من عاهل المغرب لمتضرري الزلزال

والجمعة، أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن أنه تم تخصيص 30 ألف درهم مساعدات للعائلات المتضررة من الزلزال، ومساعدات مالية بقيمة 140 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن، وتخصيص 280 ألف درهم لإعادة إعمار البنية التحتية.

وأضاف: "هناك بند خاص بالأطفال اليتامى، إذ من المقرر أن تقوم السلطات المغربية بالتكفل بهم".

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