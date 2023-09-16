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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-9-2023 مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

أخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 16-9-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

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