"البدوي" يكشف 3 زيادات استفاد منها الموظفون ضمن قرارات الرئيس السيسي

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن العاملين بالجهاز الإداري للدولة استفادوا من 3 زيادات ضمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

3 زيادات استفاد منها الموظفون من قرارات الرئيس اليوم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطنين استفادوا من زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه لـ600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى من الأجور لـ4 آلاف جنيه، وزيادة الإعفاء الضريبي من 36 ألف لـ45 ألف جنيه.

وأردف: "رفع حد الإعفاء الضريبي يعني أن المواطن الذي راتبه 4000 ، هيسدد ضرائب عن 500 جنيه فقط"، منوهًا ان الرئيس يعمل على دعم أصحاب الأجور الأقل.

ولفت، إلى أن الرئيس لم ينس الفلاح، وطالب البنك الزراعي بتقديم مبادرات، بالنسبة لصغار المزارعين، بتأخير فوائد الأقساط.

وكان الرئيس السيسي أعلن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي:

زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة

قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024