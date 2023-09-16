السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال ساعات.. وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

وزير المالية
وزير المالية

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثلجت قلوب المصريين، حيث استهدف شرائح كبيرة من المصريين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزيادات التي أعلنها الرئيس السيسي لمن يتلقون معاش تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات يبلغ عددهم  16 مليون أسرة.

وأشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، سيشرح خلال ساعات الخريطة الكاملة، للزيادات، ويحول النسب التي أعلنت إلى أرقام.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس السيسي أعلن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي: 

 زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة

قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024

السيسي قرارات الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي اليوم علاوة غلاء المعيشة رفع حد الإعفاء الضريبي زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين

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