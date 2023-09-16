أحمد داش يحصل على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال

حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فعالياتها اليوم في أبو ظبي.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه حيث جسد شخصية سيف كما شارك في موسم رمضان أيضا في مسلسل الصندوق. وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان 2022 ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

Moon Knight

وكان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا (2019) وفيلم أبو صدّام (2021) ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.