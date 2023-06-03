أحمد داش عن دوره فى مسلسل "جعفر العمدة": "النجاح هى خلطة محمد سامى

أعرب الفنان أحمد داش عن سعادته الشديدة بنجاحه في دور "سيف" الذي قدمه في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلاً: "الخلطة هي خلطة محمد سامي".

وأضاف الفنان أحمد داش خلال لقاءه ببرنامج "ليالي تن" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية ten: "بشتغل مع المخرج محمد سامي، لأني ببقى رايح أعمل معاه مسلسل تجاري جماهيري يوصل لأكبر عدد من الناس".

وأشار الفنان أحمد داش، إلى أنه عندما يكون المسلسل بطولة بطل نجم مثل محمد رمضان، وهو رجل ممثل جامد جدًا، وفنان محبوب من الناس، وله قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في مصر وخارج مصر، معقبًا: "الناس ما بتزهقش تشوفه على الشاشة".

وأوضح أنه لم يتفاجىء من نجاح مسلسل "جعفر العمدة"، بل بالعكس كان يدرك تمامًا أن خلطة المخرج محمد سامي ستحقق نجاحًا بالغاً، لافتًا إلى أنه مخرج من أكبر المخرجين التجاريين الذين يقدمون أعمال تعمل على تسلية كل الجماهير في بيوتها وتجعلهم سعداء خلال شهر رمضان، معقبًا: "الحمد لله إن ربنا وفقني والناس بتحبني، لكن ببقى داخل العمل منذ البداية وأنا أريد مساعدة المخرج في الوصول إلى التشكيلة الذي يريدها".