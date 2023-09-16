الشوط الأول.. وست هام يتقدم على السيتي برأسية براوس

تقدم وست هام على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

استحوذ السيتي على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 63% مقابل 37 % للهامرز أصحاب الأرض.

وكانت خطورة السيتي مبكرًا، بالدقيقة 6 من هجمة ثلاثية تصدى لها حارس وست هام أريولا على أكثر من مرة.

وأضاع إيرلينج هالاند في الدقيقة 15 انفراد تام أمام مرمى، بعدما سدد عرضية جفارديو فوق مرمى أريولا.

ومن هجمة مرتدة تمكن وست هام بالدقيقة 36 بالتقدم في النتيجة عن طريق وارد براوس من رأسية بعد عرضية كوفال.

وبالدقيقة 42 واصل هالاند إضاعة الفرصة الضائعة أمام المرمى الخالي بعد عرضية جيريمي دوكو.

تشكيل مانشستر سيتي .. هالاند وألفاريز يقودان الهجوم أمام وست هام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

الهجوم: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إرلينج هالاند.

فيما جاءت دكة بدلاء السيتي على النحو الآتي: أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، كالفين فيليبس، ناثان آكي، جوميز، ماتياس نونيس، بوب، ريكو لويس.