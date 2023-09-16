السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نورت البلد.. أغنية جديدة لحجازي متقال بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لبني سويف (فيديو)

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لبني سويف

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، قرية سدس الأمراء بـ محافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات القومية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وبمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف، أطلق الفنان حجازي متقال أغنية جديدة بعنوان "نورت البلد".

كلمات الأغنية 

الصعيد يا خال ضهر كالجبال.. على رأي اللى قال دولا أهل مصر

الصعيد بطولة مصنع الرجولة منبع الحضارة أرض خير ونصر

الزراعة والصناعة.. الفنون آخر براعة

الكنيسة ويا جامع كل واحد إيد في إيد

الصعيد يا عم لا متشيلش هم

ناس سند لغيرهم في المحن أسود

الصعيد علامة ختم للشهامة عمر ما قل خيرهم للبلد جنود

اللى يجيلها يلقي نيلها في استقباله يومه عيد

ناس كريمة ناس عظيمة هما دول أهل الصعيد

 ناس كلمتها زي السيف ولو تسأل في يوم عنها غنية بجد عالتعريف.. بني سويف

نورت البلد شرفت البلد ياللي مجيتك تزيدنا.. شوقنا زاد إليك 

جيت والخير معاك واحنا كمان معاك، ماشيين وكلنا إيدينا في ايديك

 

عبد الفتاح السيسي قرية سدس الأمراء محافظة بني سويف حجازي متقال نورت البلد

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