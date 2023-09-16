السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 5 جامعات.. بطولة رياضية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر في دمياط

جامعة دمياط
جامعة دمياط

شهد  الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط اليوم السبت، افتتاح فعاليات البطولة الرياضية في ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة والبادل تنس واسكواش في الفترة من 16 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023 بالمركز الرياضي بقيادة الجيش الثاني الميداني، بحضور وتشريف اللواء محمد عبد الرحمن ربيع  قائد الجيش الثاني الميداني، ورؤساء الجامعات المشاركة.

حيث تشارك  الجامعة بعدد من الفرق الرياضية في مسابقات البطولة المختلفة كما تمت المشاركة في افتتاح البطولة وطابور العرض بمشاركة جامعات دمياط والعريش وقناة السويس وحورس والمنصورة وبورسعيد وسيناء والدلتا.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وعن جميع منتسبي الجامعة بأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار التعاون المستمر بين قيادة الجيش الثاني الميداني وجامعة دمياط، وفي إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، إنه شهد انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد بمشاركة وفود من خمس جامعات حيث تم إطلاق إشارة البدء بحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني في إطار التعاون والاحتفال المشترك بذكرى نصر أكتوبر في جامعة دمياط.

جامعة دمياط دمياط نصر أكتوبر محافظة دمياط وفود الجامعات

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