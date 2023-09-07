الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يلتقي طلاب ملتقى شباب الجامعات

جامعة دمياط
جامعة دمياط

التقى الدكتور حمدان ربيع المتولي، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، طلاب وطالبات الفوج الأول المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلى ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد رفعت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وحرص الدكتور حمدان، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، على هذا اللقاء قبل مغادرة الفوج الأول إلى جامعة حلوان وذلك لتشجيع الطلاب وتحفيزهم على بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة في أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة. 

تكريم الفائزين 

وأشار إلى أنه سوف يتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع، وذلك انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها على مشاركة طلابها في كل الملتقيات الخارجية.

والجدير بالذكر أن الفوج الأول الذي يضم فريق الجوالة من البعثة سوف يغادر الجامعة اليوم للمشاركة في فعاليات الكرنفال الخاص بالجامعات وتجهيز أرض المعسكر، أما الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق المشاركة سوف يغادر يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

كما انعقدت في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة العامة مجلس الجامعة طارئ بجلسته رقم 199  برئاسة  الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، وعضوية  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة  أمين عام الجامعة.

واستهل  المجلس الجلسة بالتأكيد على  العمداء بضرورة الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف المقررة لكافة أعضاء المنظومة بالجامعة.

ثم انتقل  إلى موضوعات المجلس، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة بكل كلية للمرور على القاعات والمدرجات الدراسية وعمل تقرير عن مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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