مواطن من أسيوط: قرارات الرئيس بزيادة الأجور تنصف المواطنين

قال محمد أحمد حسن موظف بمديرية الصحة بأسيوط، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن حزمة من القرارات التي تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، جاء نتاج اهتمامه بالأوضاع الاقتصادية الخاصة بالمواطنين.

وأوضح محمد أحمد حسن، أن قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالدولة والهيئات وشركات قطاع الأعمال والعامة ورفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"- يأتي إنصافاً لكثير من المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يقف في صف المواطن البسيط، ويسعى دائماً إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية له بمختلف الطرق، وهذه القرارات تأتي إنصافاً له في ظل الأوضاع الحالية التي تضرب العالم أجمع خاصة مع ارتفاع الأسعار.

وأكد محمد أحمد أن هذا القرار جاء بالفرح والسعادة علي كثير من المواطنين خاصة موظفي الدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام هذا، بالإضافة إلي مستفيدي مشروع تكافل وكرامة وله الأثر الإيجابي في قلوب الجميع.

الرئيس يصدر يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية

هذا وكان قد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من القرارات الهامة التي تأتي لصالح المواطن من بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا: قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.



ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.