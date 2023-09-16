المشدد 7 سنوات لعامل بسوهاج و 6 سنوات لتاجر مخدرات بالدقي

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول على نطاق واسع وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 153 قرص ترامادول و109 قطع حشيش، كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

المشدد 6 سنوات لبائع متجول بتهمة الإتجار في المخدرات بالدقي

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بائع متجول بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.

محاكمة بائع متجول بتهمة الإتجار في المخدرات

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 7024 لسنة 2023 جنايات الدقي، أن المتهم "محمد.ح" 34 سنة بائع متجول، يوم 29 مايو 2023، ألقي القبض عليه وبحوزته 30 كيس مخدر، ومبلغا ماليا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.

عقوبة المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.