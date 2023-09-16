السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تتوج بذهبية الفرق سيدات في بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بليتوانيا

منتخب الخماسي الحديث
منتخب الخماسي الحديث

توجت مصر بذهبية منافسات الفرق ناشئات في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي الليتوانية.

وأحرزت مصر المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 4070 نقطة وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب بولندا برصيد 4007 نقطة ثم ألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 3964 نقطة.

ومثل مصر في منافسات نهائي فردي الناشئات كلا من زينة عامر وملك إسماعيل وأميرة قنديل وفريدة خليل.

واحتلت ملك إسماعيل المركز الرابع في منافسات الفردي برصيد 1358 نقطة وجاءت زينة عامر في المركز السادس برصيد 1359 نقطة ثم أميرة قنديل في المركز التاسع برصيد 1326 نقطة و فريدة خليل في المركز العاشر برصيد 1325نقطة.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين، وهم “محمـد الجنـدي ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام”، وتشهد قائمة الفتيات مشاركة الرباعي “ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر”.


ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـي المستشار الفني ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير الفني، ومـؤمـن سيــد المدير الفني للسلاح، ومحمـد العسـال المدير الفني للسلاح، وديفيـد عادل المدير الفني للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير الفني للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير الفني للرماية، وهشــام سليمـان المدير الفني للضاحية والدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعي والتدليك.

وافتتحت مصر منافسات البطولة بذهبية تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم.

وكانت مصر قد حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في بـولنــــدا 2022 .

حيث توج الفريق المكون من (محمـد الجنـدي – معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ الفـرق، واحرز محمــد الجنــدي فضيـــة الفردي فيما حصل الفريق المكون من (يـوسـف قـرنـي – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.

معتز وائل توجت مصر بذهبية البعثة المهندس عمـرو شمـس ملك إسماعيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت

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