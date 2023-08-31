رئيس اتحاد الخماسى الحديث: مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم.. وتتفوق على إنجلترا

‏كشف المهندس شريف العريان، ‏رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، كواليس تصدر البعثة المصرية للخماسي الحديث منافسات بطولة العالم، التي استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس الجاري.

وقال "العريان"، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر "القناة الأولى"، إن بطولة العالم للخماسي الحديث في إنجلترا بدأت تتابع السيدات واستطاعت مصر الفوز بالميدالية الذهبية للاعبتين "أميرة" و"ملك خالد"، ثم اليوم الثاني في زوجي الرجال فازت مصر بالميدالية الذهبية للاعبين أحمد أشرف ومعتز وائل.

‏‏وأضاف ‏رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن في فردي الرجال أحرزنا فيه الميدالية البرونزية من مهند شعبان، وأحرزنا المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي، مضيفًا أن مصر تتصدر ترتيب البطولة وتتفوق على إنجلترا صاحبة الأرض.

البعثة المصرية تتصدر منافسات بطولة العالم

وتصدرت البعثة المصرية للخماسي الحديث منافسات بطولة العالم، التي استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس الجاري.

واحتلت البعثة المصرية المركز الأول بمجموع خمس ميداليات متنوعة، بواقع أربع ذهبيات وبرونزية، جاءت كالآتي: ذهبية منافسات الزوجي المختلط، حيث حقق الثنائي مهند شعبان وسلمى عبدالمقصود المركز الأول بمجموع 1413 نقطة، وذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة، وتكون الفريق من مهند شعبان وأحمد الجندي ومحمد الجندي، وذهبية منافسات تتابع الرجال، حيث تمكن الزوجي أحمد أشرف ومعتز وائل من الحصول على 1467 نقطة، وذهبية منافسات تتابع السيدات، حيث تمكن الثنائي ملك إسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على 1315 نقطة، وتُوِّج مهند شعبان ببرونزية الفردي بعد تحقيقه 1514 نقطة.

وضمت قائمة المنتخب المشارك في البطولة 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات)، واللاعبون هم: أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد، واللاعبات هن: سلمى أيمن عبدالمقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل.