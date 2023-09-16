السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبو ستيت بفوزه في البطولة الدولية للفنون القتالية المختلطة

محمد عبدة أبوستيت،
محمد عبدة أبوستيت، البطل المصري فى رياضه الكيك بوكسينج

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي العقيد محمد عبدة أبوستيت، البطل المصري في رياضه الكيك بوكسينج، بعد فوزه علي نظيره الروسي في بطولة المحترفين للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت على هامش مهرجان "سيناء عاصمة السلام" المقام بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وأُقيمت البطولة في إطار فعاليات مهرجان "سيناء عاصمة السلام"، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، وذلك بمدينة دهب، بمشاركة لاعبين محترفين من عدة دول وهى مصر، وروسيا، وطاجيكستان، وأذربيجان ، وهولندا، واليمن، والسودان، وتشيلي، والتي تكونت من ١٤ مباراة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية فعاليات السياحة الرياضية المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة جنسيات مختلفة من دول العالم، بما يسهم في الترويج للمعالم السياحية المصرية، وتنشيط السياحة.

وأشار الوزير إلي حرص الدولة المصرية على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، استفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

وألمح أبو ستيت إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يدعم اتحادات الألعاب الفردية ولكن نحتاج لتدخل القطاع الخاص لرعاية اللاعبين، مؤكدًا أن وجود المؤسسة العسكرية وزارة الرياضة خلفه ساعدوه في تحقيق العديد من هذه  البطولات.

ووجه أبوستيت رسالة إلى اللاعبين الذين لجأوا إلى دول أخرى قائلا: "الرزق واحد وستأخذه في أي مكان، ومصر لديها حق عليهم وهناك مجهودات تبذل لتعويض اللاعبين المحترفين، فيجب الوقوف والمساندة والتفكير في مصلحة البلد وليس التفكير في المصلحة الفردية".

وجاءت نتائج المباريات كالتالي؛ ميزان ٦٦ فاز فيها جمالوف الروسي علي يوسف أحمد، وزن ٧٠ فاز الكسندر من دولة طاجيكستان علي سيد أمين، وزن ٧٣ فاز الكردستاني فلاديمير علي أحمد هشام من مصر بفارق نقطة واحدة، ومباراة وزن ٧٥ تلقي كوستا من روسيا هزيمة محمد عبده من مصر.

وفي مباراة ميزان ٥٧ فاز عمر محمد من مصر علي عبدالله آدم من السودان، ووزن ٦٣ فاز أحمد الحداد من مصر علي وليد من اليمن، وزن ٩٣ فاز الهولندي دانيال علي محمد خالد من مصر، وفي مباراة وزن ٣٥ أطفال فاز زياد يونس علي محمد علي، وفي مباراة البنات تحت وزن ٥٧ فازت منة الله من مصر علي ندا فهيم من مصر.

طاجيكستان أبوستيت محمد عبدة أبوستيت البطل المصري فى رياضه الكيك بوكسينج اتحادات الألعاب الفردية تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة

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