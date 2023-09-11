عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الرياضة يؤازر بعثة رفع الأثقال ببطولة العالم

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاتصال عبر الفيديو كونفرانس، لمؤازرة بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024. تقام البطولة حاليًا في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

قدّم وزير الشباب والرياضة خلال الاتصال الدعم والتشجيع للبعثة المصرية، مؤكدًا أهمية البطولة وأثرها في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية. كما عبّر الوزير عن فخره باللاعبين واللاعبات المشاركين وثقته في قدراتهم على تحقيق نتائج مبهرة.

وأضاف وزير الرياضة أن بطولة العالم والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 فرصة رائعة للاعبي المنتخب المصري لتحقيق إنجازات استثنائية والحصول على تصنيفات عالية. وتعزيز هذه الإنجازات لفرص المشاركة المصرية في الأحداث الرياضية العالمية الكبرى وتعزيز مكانة مصر كقوة رياضية قوية على المستوى العالمي.

مشيرا إلى أن بطولة العالم لرفع الأثقال فرصة هامة للرياضيين المصريين للتنافس مع أفضل اللاعبين في العالم وقياس قدراتهم، متمنيا لهم الفوز بالميداليات والنجاح في التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم، 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير وزن 76 كجم ، نعمة سعيد وزن 71 كجم ، حليمة عبد العظيم وزن +87 كريم كحلة وزن 96 كجم ، محمود حسني وزن 96 كجم ، ياسر أسامة وزن 102 كجم ، وعبد الرحمن محمد وزن +109 كجم “. ويترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية محمد عبد المقصود لحضور اجتماع الاتحاد الدولي.

وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق معرض «بيزنس يا شباب» للمنتجات الحرفية واليدوية

على جانب آخر، تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لإطلاق معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، من الساعة ۱۱ صباحاً حتى الساعة ١١ مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب على الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة على تلك الحرف من الانتهاء.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات داخل مراكز الشباب مجانا، والتي ساهمت بدورها في توفير العديد من فرص العمل.