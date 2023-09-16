الرئيس السيسى: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه من قرية "سدس الأمراء" بمركز ببا في بني سويف، بتقديم تحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة وأمة قادرة ووطن قوي، مؤكدًا أنها تحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل إخلاص لمواجهة التحديات.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماع مع أهالي محافظة بني سويف، أن لديه يقينًا راسخًا بأن أمة مصر العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل ونشر السلام والاستقرار، لأن ذلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على الجدران.