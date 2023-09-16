السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه من قرية "سدس الأمراء" بمركز ببا في بني سويف، بتقديم تحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة وأمة قادرة ووطن قوي، مؤكدًا أنها تحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل إخلاص لمواجهة التحديات. 

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماع مع أهالي محافظة بني سويف، أن لديه يقينًا راسخًا بأن أمة مصر العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل ونشر السلام والاستقرار، لأن ذلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على الجدران. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظة بني سويف المصريين صناعة المستقبل وزراعة الأمل

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