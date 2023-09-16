محافظ الإسكندرية لوزير التعليم: حريصون على دعم المنظومة ضمن رؤية مصر 2030

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبة اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

المحافظ يستعرض عدد المدارس بالإسكندرية

في مستهل الزيارة، رحب محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي والتهنئة بالعام الدراسي الجديد، معبرًا عن سعادته لانطلاق الدكتور رضا حجازي في أولى جولاته لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي 2023-2024 من محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى دائما برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، حيث تشمل المحافظة ( 2805 ) مدرسة في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، بإجمالي عدد 1.445.609 طالب وطالبة، وتحرص المحافظة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء 23مدرسة وصيانة 96 أخرى

وخلال اللقاء، أكد الشريف أن المنظومة التعليمية بالإسكندرية تواجه العديد من الصعوبات شأنها شأن باقي المحافظات سواء كثافة الطلاب وعجز المدرسين وعجز الآداريين بالمدارس الا اننا نعمل علي مواجهة تلك المشكلات والعمل علي حلها والتغلب عليها في إطار الامكانات المتاحة، حيث استطعنا إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول كما انتهينا من صيانة 96 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وفي كلمته، وجه وزير التربية والتعليم الشكر لمحافظ الإسكندرية على جهود المحافظة في دعم العملية التعليمية وتوفير سبل الدعم وخاصة في أيام النوات التي تشهدها الإسكندرية كل عام، كما أشاد بدور الاسكندرية كأولي المحافظات التي طبقت مجموعات الدعم بمدارسها على نطاق كافة الإدارات التعليمية كخطوة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية وقد لاقت نجاحا كبيرا العام الدراسي الماضي ارجو استمرارها العام الحالي، كما تطلع أن يكون للإسكندرية منصة تعليمية خاصة بها لاستغلال الكوادر التعليمية المتميزة بمحافظة الإسكندرية.

واختتم وزير التربية والتعليم اللقاء بتأكيده على توفير كل الدعم لمحافظة الإسكندرية وكافة محافظات الجمهورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الهدف الآسمي للوزارة وهو تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واللواء يسري عبد الله الديب مساعد الوزير لهيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومديري ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.