السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رضا فرحات: مشروعات محافظات الصعيد تدشين فعلى للجمهورية الجديدة

رضا فرحات
رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر بمحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يؤكد أن صعيد مصر يعيش عهداً جديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من حرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين، ضمن أهداف الجمهورية الجديدة التى وضعه أهدافها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة حيث تحظي محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من خطط التنمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات التي عانت عقودا كثيرة من الإهمال و التردي والحرمان والتهميش.

بنى سويف شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن محافظة بني سويف شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية والتكنولوجية والتعليمية والتنموية، وكان لحياة كريمة بصمة واضحة في تطوير بني سويف إذ إنها استهدفت تنفيذ 6161 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة واستفادت من مشروعات حياة كريمة 66 قرية رئيسية بقرى بني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى وتنفيذ 12 مجمعا خدميا داخل 12 قرية رئيسية، ويضم المجمع الخدمي مكتب بريد وشهر عقاري ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب تموين ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير وجه الحياة فى كل قرى محافظات مصر، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل محافظات الصعيد فرصة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتدشين فعلي للجمهورية الجديدة رغم التحديات الكبيرة، من خلال تنفيذ وإنشاء العديد من المشاريع، لسد الفجوة التنموية وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري من أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية، وتعزيز جودة حياة السكان وتحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية وخلق فرص جديدة للسكان في الصعيد بالإضافة إلى ذلك، تسعى مشروعات حياة كريمة في الصعيد إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان، وتعزيز التعليم وتوفير فرص التدريب المهني.

الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة حياة كريمه صعيد مصر التنمية الشاملة

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