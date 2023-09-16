الرئيس السيسى لأهالى "سدس الأمراء": "شوفوا حياة كريمة غيرت شكل القرية إزاى"

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأهالي محافظة بني سويف على انتظاره واستقباله استقبالا حافلا، في قرية سندس الأمراء مركز ببا، قائلاً: "معلش اتأخرت عليكم.. متشكر جداً".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لأهالي القرية أثناء الاستقبال: "شوفوا قرية سدس الآمراء أصبح شكلها عامل إزاي، ده بجهود مبادرة حياة كريمة والأهالي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

افتتاحات الرئيس السيسى فى بنى سويف

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" الذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.