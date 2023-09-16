أستاذ اقتصاد يبرز اهتمام الدولة بمشروعات "بناء الإنسان" فى الصعيد

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بحامعة أسوان، إن اهتمام الدولة المصرية بمشروعات "بناء الإنسان" بالصعيد في غاية الأهمية، حيث كان يعانى الصعيد من الإهمال وطرد للعمالة وفجوة تنموية كبيرة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وكان يفتقر إلى وجود فرص استثمارية من الداخل والخارج.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترانيوز"، أن الصعيد أصبح الآن به كل مشروعات بمختلف القطاعات، وأصبح حاذبا للاستثمار والعمالة، وهناك هيئات أنشئت خصيصا لتنمية الصعيد، وكان الغرض الأساسي منها تقليل الفجوة ومحاولة تعويض الصعيد عن التهميش.

"حياة كريمة" توسعت في مشروعات بناء الإنسان المصري

وأوضح أستاذ الاقتصاد بحامعة أسوان، أن الصعيد كان له نصيب الأسد من المبادرات التي تتبناها الدولة، منها مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة، وشملت مشروعات متكاملة وانتهت عملية الهجرة من الريف للمدن، وفق إطار معين وتنفيذ مشروعات بنسبة 100%.