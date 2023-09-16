فابيو جروسو مديرًا فنيًا لـ ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ليون الفرنسي، اليوم السبت، تعيين الإيطالي فابيو جروسو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للفرنسي لوران بلان.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، أن جروسو سيكون مدربًا للفريق اعتبارًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر، كما ووقع المدافع الدولي الإيطالي السابق، بطل العالم عام 2006، عقدًا حتى 30 يونيو 2024، مع إمكانية تمديد عقده لموسم إضاف.

Fabio Grosso est notre nouveau coach ! ✍️🗣️



Le premier joueur italien à porter nos couleurs entre 2007 et 2009 ajoute une nouvelle page à son histoire personnelle avec notre club. 🔴🔵



Bienvenue à la maison Fabio 🤜🤛



ℹ️ Toutes les informations ici 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2023

ويبلغ جروسو من العمر 45 عامًا، وتمكن من قيادة فروزينوني للعودة لبطولة الدوري الإيطالي، قبل أن يرحل عن تدريبهم بنهاية الموسم الماضي.

وسبق لـ جروسو اللعب لصفوف فريق أولمبيك ليون بين عامي 2007، 2009.

وتُوج جروسو مع منتخب إيطاليا ببطولة كأس العالم 2006 على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

كانت تقارير صحفية قد أكدت موافقة الإيطالي جينارو جاتوزو على تدريب أولمبيك ليون خلفًا لـ بلان، لكن رومانو أكد أن ذلك غير صحيح.

ويحتل أولمبيك ليون المركز الثامن عشر والاخير في بطولة الدوري الفرنسي برصيد نقطة وحيدة.

كان ليون قد أعلن إقالة لوران بلان من منصبه كمدير فني للفريق، بعد بداية بطولة الدوري الفرنسي بـ 4 جولات.

وكان أولمبيك ليون، قد عين لوران بلان، مديرًا فنيًا للفريق، منذ أكتوبر عام 2022، حيث قاد الفريق في 37 مباراة، حقق خلالها الفريق الفوز في 18 مباراة، مقابل 7 تعادلات و12 خسارة.