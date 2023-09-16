السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عقب افتتاحه.. ما تريد معرفته عن مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي

مسجد سارية الجبل
مسجد سارية الجبل

افتتح اليوم وزير السياحة والآثار أحمد عيسي مسجد سليمان باشا أو المعروف باسم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث تم إنشاؤه عام 1528م ويقع هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي في أعلي جبل المقطم.

الآثار تتابع ترميم وتطوير مسجد سليمان باشا استعدادًا للافتتاح

وفيما يلي نرصد خلال نقاط أبرز المعلومات الخاصة بهذا الصرح:

  • أول مسجد يتم إنشاؤه بمصر على الطراز العثماني وهذا يتمثل في المئذنة
  • تم إنشاؤه من قبل سليمان باشا الخادم أحد الولاة العثمانيين على مصر 1528/1529 ويعتبر أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني.
  • وتم تصميم المسجد على أنقاض مسجد قديم لأبي منصور قسطه والي الإسكندرية في العصر الفاطمي عام 535 هجرية 1141م قبل بناء القلعة .
مسجد سارية الجبل 
  • يتكون من قسمين الأول مغطي بقبة في الوسط تحيط بها أنصاف قباب مزينه بنقوش ملونة يتخللها كتابات وتكسو الجدران وزرة من الرخام وفي النهاية يوجد شريط من الخط الكوفي يحمل آيات قرآنية .
  • أما القسم الثاني عبارة عن صحن أوسط مكشوف متغطي الأرضية الخاصة به بالرخام الملون مُحاط بأربعة أروقات تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز على أكتاف وبالجهة الغربية من الصحن قبة صغيرة بها عدة قبور عليها تراكيب رخامية.
  • كما يحتوي على مكان كتًاب ملحق بالمسجد.
  • وبدأت أعمال الترميم الخاصة بالمسجد في عام 2017، تحت إشراف من جانب القطاع المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بالمجلس الأعلى للآثار بتمويل ذاتي وذلك للتعزيز من السياحة الثقافية والدينية للسائحين في مصر ، حيث شملت  أعمال الترميم المعماري الدقيق إزالة طبقة الملاط المتواجدة على جدران المسجد إلى جانب استكمال أعمال القباب الموجودة بالسارية والشبابيك الخشبية ومعالجة ايضًا المصبعات النحاسية وعزلها وصيانه رخام الأرضيات بالطبع ايضًا وغيرها من الاصلاحات الواجب توافرها وقتها وبالفعل خرج المسجد بأبهي أشكاله خلال افتتاحه اليوم
مسجد سارية الجبل 
وزير السياحة والآثار مسجد سارية الجبل قلعة صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي أعلي جبل المقطم

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الآثار تتابع ترميم وتطوير مسجد سليمان باشا استعدادًا للافتتاح

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