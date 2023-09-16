السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي للحضارة" ينظم معرض "سليم بك حسن.. رائد علم المصريات" الإثنين

سليم بك حسن
سليم بك حسن

ينطلق بعد غد الإثنين، معرض "سليم بك حسن.. رائد علم المصريات"، والذي ينظمه المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات المتحف بذكري عالم المصريات سليم حسن.

وتنطلق فعاليات معرض "سليم بك حسن.. رائد علم المصريات"، في رحاب قاعة المحاضرات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في الفترة من 18 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

ويُقام المعرض في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لوفاة دكتور سليم بك حسن، أحد أعلام علم المصريات وواضع أسس حملة إنقاذ الآثار المصرية بالنوبة، والذي قدَّم العديد من الدراسات الرائدة في هذا المجال، والملقب بعميد الأثريين المصريين، ويشهد افتتاح المعرض ندوة تحت نفس العنوان "سليم بك حسن .. رائد علم المصريات".

تفاصيل معرض سليم حسن رائد علم المصريات

يسلِّط معرض "سليم بك حسن.. رائد علم المصريات"، الضوء على إسهامات دكتور سليم حسن في تطوير علم المصريات ونشاطه البارز في مجال التنقيب تحت إشراف المؤسسة الوطنية للجامعة المصرية، ويعرض مجموعة المخطوطات والصور الفوتوغرافية التي تعرض حفائره في الجيزة وسقارة، بالإضافة إلى وثائق بخط يده وصور غير منشورة لحملة اكتشاف الطريق الصاعد للملك ونيس بسقارة، كما يتضمن المعرض مجموعة نادرة من الصور التي التقطها خلال حفائره.

من هو دكتور سليم حسن؟

يُعد عالم الآثار المصري دكتور سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، بل ويعرف بأنه “عميد الأثريين المصريين”. ولد بقرية ميت ناجي ــ ميت غمر بالدقهلية. كانت أمنيته الالتحاق للعمل بالمتحف المصري، ولكنه حرم من هذا الحلم، ففي هذه الفترة كان العمل بالمتحف حكرا على الأجانب.

سافر سليم حسن في العام 1922 إلي أوروبا، زار خلال رحلته هذه ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، حيث تعرف على النهب الممنهج للآثار المصرية القديمة في الخارج، والتي سرقت في حقائب القناصل الدبلوماسية، من بينها “رأس نفرتيتي”. وكتب في هذا الصدد العديد من المقالات.

وتعد موسوعة  دكتور سليم حسن المعنونة بــ “مصر القديمة”، والصادرة في 18 جزء، من أهم المؤلفات في علم المصريات والآثار. بالإضافة إلي مؤلفاته الأخري مثل: “جغرافية مصر القديمة”، “الأدب المصري القديم”، “أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني”، وغيرها.     

ينطلق الإثنين القومي للحضارة يحيي ذكري عالم المصريات سليم حسن المتحف القومي للحضارة المصرية موسوعة مصر القديمة رأس نفرتيتي عميد الأثريين المصريين نهب الآثار المصرية

مواد متعلقة

أبرزها قوائم الانتظار الطويلة بهيئات النشر الحكومي.. صعوبات نشر الكتاب الأول

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات