"أسيوط" تبحث إنشاء مراكز تنمية الأسرة بقرى مبادرة "حياة كريمة"

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة مع مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، لبحث ومناقشة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

وأكد سعد أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل بكل الطرق الممكنة مؤكداً تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة حيال تحسين مستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.

وتناول اللقاء مناقشة خطة مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة والتنسيق مع أعضاء وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلاً عن استمرار تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

محافظ أسيوط: ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لإنشاء مراكز تنمية الأسرة

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لإنشاء مراكز تنمية الأسرة والنزول إلى أرض الواقع بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بالقطاعات الخدمية في القرى والنجوع، فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات بمسئولي كل قطاع للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل والاطمئنان على معدلات الإنجاز ونهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأضاف أنه بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية يتم تنظيم المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل فضلاً عن توفير السلع الأساسية وتقديم الدعم وتوزيع كراتين المواد الغذائية وصرف مساعدات للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.