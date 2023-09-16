السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شاب إثر انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى

إصابة ثلاثيني في
إصابة ثلاثيني في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغر

أُصيب شاب في منتصف العقد الثالث من العمر بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار أحد إطارات السيارة فجأة أثناء سيرها بسرعة عالية، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد سائقها وانقلابها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ اللازم.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تقليهم بلاغ من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، قرب مدخل أبو صير بدائرة المحافظة، ووجود مصاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى عيد رمضان منشاوي (36 سنة)، بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم 

وأُصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي قرب بوابات تحصيل الرسوم بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وانقلابها في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

إصابة ثلاثيني حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق أسيوط الغربي محافظة الفيوم

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