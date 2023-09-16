جميل عفيفى: الدولة تزيد من دعمها للمواطن المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدناها في الوقت الحالي، ومن قبلها أزمة كورونا، كان هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يوجد العديد من المبادرات، أهمها للعاملين المؤقتين في أماكن كثيرة تم دعمهم بمبالغ مالية، وعلى الجانب الآخر تم زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجو، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن كل هذه القرارات تم اتخاذها من أجل رفع المعاناة عن المواطن.

الدولة تزيد من دعمها للمواطن المصري

وأكد أن الدولة المصرية تزيد من دعمها للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالي التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، حيث تقف الدولة المصري بجانب المواطن المصري، وتعمل على تقديم كل الدعم له.