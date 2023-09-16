السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى يكشف لـ "الشاهد": لماذا لم تغن "وردة" أغنية للعبور رغم وجودها بالإذاعة؟

الكاتب والشاعر الغنائي
الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، قصة أغنية “الله أكبر بسم الله”، والتي قدمتها المجموعة، فى يوم عبور أبطال الجيش المصرى لقناة السويس، من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": “يوم 6 أكتوبر قرر بليغ حمدي الغناء لتجشيع الجنود علي الجبهة”، متابعًا: “الأغنية دي من الحاجات الغربية جدًا عند بليغ، بليغ لما عرف عن العبور نزل بسرعة وخد معاه زوجته وردة وكانت لاتزال ترتدي شبشب، فكان من الطبيعي أن يخلي الشاعر عبدالرحيم منصور يكتب أغنية تليق على صوت زوجته”.

وواصل: “المفارقة اللي حصلت أنه نسيها.. وتفاجأ أن عبدالرحيم كتب كلام أغنية جماعي وليس صوت لفرد”، موضحا أنه جمع عمال بوفيه الإذاعة والموسيقيين الذين أحضرهم وسجلت الأغنية بصوتهم وطرحت في نفس اليوم، ثم تم تسجيلها مرة أخرى بصوت المجموعة.


برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

العسيرى محمد العسيري الشاهد الباز

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