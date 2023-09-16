كريم عفيفى يكشف حقيقة عدم حضوره عرض "مطرح مطروح"

قال الفنان كريم عفيفي، إنه حضر العرض الخاص لفيلم "مطرح مطروح"، وبالرغم من ذلك تم تداول الكثير من الأخبار عن عدم حضوره، معبرًا: "أنا قرأت أخبار إني ماروحتش، كنت مسافر ورجعت في نفس يوم العرض".

السينما وظهور المنصات

وأكد الفنان كريم عفيفي، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنصات لن تلغي السينما على الإطلاق، قائلًا: "السينما فسحة عائلية وليس مشاهدة الأفلام فقط".

وتابع: "أتابع بشكل كبير التعليقات على السوشيال ميديا، وبعض تلك التعليقات أخذها على محمل الجد والبعض الآخر لا يمثل لي أهمية".

ومن الجدير بالذكر، أن فيلم "مطرح مطروح" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

"مطرح مطروح"

وتدور قصة فيلم"مطرح مطروح" في حقبة الأربعينات في إطار كوميدي، حيث تظهر ليلي أحمد زاهر بشخصية ابنة محمود حميدة ضمن أحداث الفيلم، كما يظهر كريم عفيفي بشخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لـ"محمود حميدة"، ويعمل مهندس زراعي، ويعشق الملاكمة، وفي الأخير تجسد شيماء سيف زوجة محمود حميدة ضمن أحداث العمل.