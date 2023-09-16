السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كريم عفيفى يكشف حقيقة عدم حضوره عرض "مطرح مطروح"

كريم عفيفى
كريم عفيفى

قال الفنان كريم عفيفي، إنه حضر العرض الخاص لفيلم "مطرح مطروح"، وبالرغم من ذلك تم تداول الكثير من الأخبار عن عدم حضوره، معبرًا: "أنا قرأت أخبار إني ماروحتش، كنت مسافر ورجعت في نفس يوم العرض".

السينما وظهور المنصات

وأكد الفنان كريم عفيفي، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنصات لن تلغي السينما على الإطلاق، قائلًا: "السينما فسحة عائلية وليس مشاهدة الأفلام فقط".

وتابع: "أتابع بشكل كبير التعليقات على السوشيال ميديا، وبعض تلك التعليقات أخذها على محمل الجد والبعض الآخر لا يمثل لي أهمية".

ومن الجدير بالذكر، أن فيلم "مطرح مطروح" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

"مطرح مطروح"

وتدور قصة فيلم"مطرح مطروح" في حقبة الأربعينات في إطار كوميدي، حيث تظهر ليلي أحمد زاهر بشخصية ابنة محمود حميدة ضمن أحداث الفيلم، كما يظهر كريم عفيفي بشخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لـ"محمود حميدة"، ويعمل مهندس زراعي، ويعشق الملاكمة، وفي الأخير تجسد شيماء سيف زوجة محمود حميدة ضمن أحداث العمل.

كريم عفيفي مطرح مطروح سبوت لايت صدى البلد الفنان كريم عفيفى

الأكثر قراءة

عاجل.. درنة الليبية تجد صعوبة فى دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

عاجل.. ليبيا تعلن تسمم عشرات الأطفال فى درنة جراء تلوث المياه

كولر بعد خسارة السوبر الأفريقى: سيكون لى تدخل عنيف مع اللاعبين

منهج الصف السادس الابتدائى 2023 اللغة الإنجليزية

الآن نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات