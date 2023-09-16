العيسرى لـ"الشاهد": "بليغ حمدى كان نايم وقت العبور ولحظة ما عرف نزل الشارع"

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إنه بعد معرفة موسيقار الثورة بليغ حمدي بلحظة العبور عام 1973، قرر النزول إلى الشارع دون أن تكون له وجهة محددة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "فترة العبور كانت علامة مأساوية في حياة "بليغ" على المستوى الشخصي، بسبب موت أمه والتي كانت تلعب دورًا كبيرًا في حياته، لافتًا إلى أن "يوم 5 أكتوبر وقبل الحرب بيوم كان 40 ولادته وكان يمر بحالة نفسية سيئة جدًا".

وواصل: “ظل بيلغ نائما حتى يوم 6 أكتوبر العصر، وبعد خبر العبور أخته أيقظته، وكان متفاجئًا من حديثها، حتى قرر أن يتحدث مع الإذاعي وجدي الحكيم، ليتأكد من صحة الأخبار، ليرد عليهم الحكيم: إحنا عبرنا”.

وتابع: "أول ما قفل السماعة، فتح الشباك وشاف الناس كلها في الشارع، لحظتها قرر ينزل الشارع، فخد زوجته وردة ونزل على الإذاعة، وكلم الشاعر عبدالرحيم منصور، ليذهب إليه هو أيضًا.. وبمجرد وصولهم علم أن الدخول ممنوع بسبب الطوارئ ولكن نجحوا في المحاولات ودخلوا مبنى الإذاعة.

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.