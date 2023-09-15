إنقاذ 59 مصطاف من الغرق فى رأس البر بدمياط

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة، استمرار إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منتصف سبتمبر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ، إذ يجري العمل من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 خيم للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ،.

حيث تم اليوم إنقاذ 59 حالة من الغرق كما تم تسليم 176 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير، هذا إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري، حيث قام فريق المبادرة - بالتنسيق مع إدارة الشاطئ ،بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023.

وأطلقت وحدة حقوق الإنسان و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، فعالية ترفيهية لذوي الهمم احتضنها شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية، وشارك خلالها أيضًا فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة.

حيث تضمنت الفعالية فقرات فنية وترفيهية مختلفة لذوي الهمم، كما أعرب الأطفال وذويهم عن سعادتهم بتلك الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل دوري.

فيما وتحرص المحافظة على رعاية تلك الفعاليات تأكيدًا على أهمية ملف دعم ذوي الهمم وتقديم سبل الرعاية المختلفة لهم وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات دمج ذوي الهمم بالمجتمع.