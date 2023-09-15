الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" بنادي سينما المرأة

فيلم مفترق طريق
فيلم مفترق طريق

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصري" وذلك يوم الإثنين المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

الفيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر وألحان أستاذ الموسيقى العراقي المرواتي الدكتور عمار أحمد، وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار.

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ويتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيًا، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

سينما المرأة القومي للسينما مفترق طريق بثينة الناصرى دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا

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