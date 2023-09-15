الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ملتقى ثقافي وتكريم لرؤساء نوادي الأدب بأسيوط.. تعرف على التفاصيل

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظم نادي أدب أسيوط، ملتقى ثقافيا شهد تكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط عن الدورة الماضية، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بكلمة الأديب نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة إتحاد كتاب مصر الذي أدار اللقاء، موجها الشكر والتقدير لكل عاشقي الأدب ومبدعيه ممن كان لهم بصمة مؤثرة في نوادي الأدب.

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وفي كلمته وجه ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، الشكر والتقدير للأدباء ممن قدموا العديد من ليالي الإبداع الأدبي المتميزة في المحافل كافة بأسيوط، مؤكدا أن الأدباء يقودون مسيرة الوعي الثقافي والتنوير التي ترسخ للهوية والقيم.

من جانبه قال الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادب الأدب المركزي إن الملتقى يأتي تكريما لكل من ساهم في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي علي مدار الدورة الماضية، آملا في أن تكون الدورة الحالية أكثر إبداعا، وموجها الشكر لمدير عام ثقافة أسيوط لجهوده في دعم الفعاليات الأدبية.

وأضاف الشاعر والمترجم محمد شافع أن ثقافة أسيوط تفتح ذراعيها دائما لكل عشاق الأدب، موجها تحية إعزاز وتقدير لرؤساء نوادي الأدب ممن ساهموا في إثراء الحراك الثقافي.

أعقب ذلك أمسية شعرية بحضور نخبة من الشعراء من أبرزهم د. سيد عبد الرازق، أسامة أبو النجا رئيس مجلس إدارة نادي أدب أبو قرقاص بالمنيا، ورأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادى الأدب بقصر ثقافة أسيوط.

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واختتم الملتقى الذي أقيم ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، بتكريم عدد من الشعراء رؤساء نوادي الأدب بأسيوط السابقين منهم د. يحيى القفاص عن نادى أدب منفلوط، أحمد الشافعي عن نادى أدب أسيوط الجديدة، أحمد صلاح عن نادى أدب ديروط، وعبد الغني مسعود عن نادى أدب القوصية، بمنحهم شهادات تقدير. كما تكريم كل من الأديب المسرحي نعيم الأسيوطي والشاعر والمترجم محمد شافع لما قدمونه من عطاء أدبي، بينما حصل الشاعر وليد حشمت على درع فرع الثقافة وشهادة تقدير.

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