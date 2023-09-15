مبادرة "حياة كريمة" تغير حال أهالى قرية "سدس" ببنى سويف

غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الحال داخل قرية "سدس" إحدى القرى التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، بعدما كانت تفتقد لبعض الخدمات على مدار السنوات الماضية، حتى جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليتغير حال المواطن إلى الأفضل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرية المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

إنشاء مركز طب الأسرة ومشروع سوق "سدس"

وتمكنت مبادرة حياة كريمة من إنشاء مركز طب الأسرة ومشروع سوق "سدس" على مساحة 850 مترًا، حيث يتم من خلاله تجميع الباعة فى مكان واحد وللقضاء على الأسواق العشوائية وتجميع البائعين فى مكان واحد لتوفير الوقت على المواطنين.

إنشاء مشروع إحلال وتجديد وحدة الإطفاء

إنشاء مشروع إحلال وتجديد وحدة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية، وشهدت القرية أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بالقرية لخدمة شباب القرية وتزويده بجميع الإمكانيات وإنشاء ملاعب جديدة مزودة بكافة الخدمات لممارسة شباب القرية الرياضات المختلفة.

محافظ بني سويف: مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأضخم من نوعه

من جانبه قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، وتكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.