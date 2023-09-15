الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ تمويل: مصر تستثمر فى العنصر البشرى من خلال مشروعات بالمليارات

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن دلالة اهتمام الدولة المصرية بالعنصر البشري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الاستثمار في العنصر البشري من أولى أولويات الدولة المصرية من خلال توفير الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وأضاف أن مصر تستثمر في العنصر البشري من خلال مشروعات بمليارات الجنيهات، موضحًا أن حياة كريمة مشروع قومي يحقق أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأشار إلى أنه لا توجد تنمية بدون عنصر بشري مؤهل جاهز، لأنه هو من يمارس عملية التنمية الحقيقية، موضحًا أنه لا يوجد أي مشروع سيقوم إلا على العنصر البشري.

وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري له مراحل متعددة بداية من صحة الأم وصحة الأسرة، وبالتالي المولود سيخرج في بيئة جيدة بنشاط اجتماعي جيد ليتم تجهيزه لعملية الإنتاج الفعلي.

هشام ابراهيم اكسترا نيوز العنصر البشري حياة كريمه

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