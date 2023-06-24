ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام إبراهيم: الرئيس السيسي تحدث عن أفكار جديدة لتنفيذ توصيات التمويل المناخي

هشام إبراهيم، أستاذ
هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي تحدث عن أفكار جديدة لتنفيذ توصيات التمويل المناخي لأن الجميع لن يستطع تنفيذ التوصيات قبل القمة المقبلة في الإمارات.

وأضاف أن الدول المستثمرة لا بد أن تنزل بنفسها لأرض الواقع للتعامل مع قضايا المناخ وصحة وسلامة المواطنين، موضحا أن الرئيس السيسي وجه حديثه للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، بأن تنزل شركات هذه الدول لتنفيذ المشروعات حتى يكون هناك درجة عالية من الطمأنينة على الاستثمارات.

 

وأشار إلى أن المشروعات لا بد أن تكون في شكل استثمارات وليس قروض، وفي إطار مشروعات شراكة للقطاع الخاص وليس من قبل الدولة.

مواد متعلقة

جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا خلال 10 سنوات (فيديو)

بمناسبة 30 يونيو.. "كلنا واحد" تعلن عن تخفيضات خاصة.. الجمعة (فيديو)

البهواشى: 30 يونيو حققت أرقامًا قياسية فى الإصلاح الاقتصادى وتحدى الأزمات

"إكسترا نيوز": طفرة بالاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

خبير اقتصادى: تحسن أداء مصر فى تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (فيديو)

بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون إنشاء قوات شرطة بديلة

بكرى لـ"الشاهد": أعضاء النيابة العامة استقالوا فى عهد مرسى للحفاظ على استقلاليتهم

بكرى لـ"الشاهد": قائد الحرس الجمهورى لم يستجب لمرسى وقال "لن نعتدى على أى متظاهر"

الأكثر قراءة

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

بعد تمردها على بوتين.. تعرف على قدرات "فاجنر" العسكرية

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

يفجينى بريجوجين.. تورط فى السرقة شابًا وامتلك سلسلة متاجر كبرى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية