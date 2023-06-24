هشام إبراهيم: الرئيس السيسي تحدث عن أفكار جديدة لتنفيذ توصيات التمويل المناخي

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي تحدث عن أفكار جديدة لتنفيذ توصيات التمويل المناخي لأن الجميع لن يستطع تنفيذ التوصيات قبل القمة المقبلة في الإمارات.

وأضاف أن الدول المستثمرة لا بد أن تنزل بنفسها لأرض الواقع للتعامل مع قضايا المناخ وصحة وسلامة المواطنين، موضحا أن الرئيس السيسي وجه حديثه للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، بأن تنزل شركات هذه الدول لتنفيذ المشروعات حتى يكون هناك درجة عالية من الطمأنينة على الاستثمارات.

وأشار إلى أن المشروعات لا بد أن تكون في شكل استثمارات وليس قروض، وفي إطار مشروعات شراكة للقطاع الخاص وليس من قبل الدولة.