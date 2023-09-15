الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على لجنة التحكيم الدولية في الفنون التشكيلية بملتقى "أولادنا" السابع

جانب من ملتقى اولادنا
جانب من ملتقى اولادنا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، يوم 22 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 42 دولة.

وفيما يلي ننشر أسماء أعضاء لجنة التحكيم الدولية في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، ويرأسها الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، بجامعة حلوان، ونائب رئيس مؤسسة أولادنا.

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وتضم اللجنة في عضويتها كل من: الفنان بدوي مبروك قوميسير قسم الفن التشكيلي، الفنان أحمد شبيطة، الفنانة هبة الدويك، مصممة الأزياء إيمان النشرتي، الفنان ماهر داوود، الفنانة مروة توفيق، الفنانة أمينة سالم، شيخة القاسمي من الإمارات.

جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 4 شخصيات هم، مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوي القدرات الخاصة.

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا،  نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

ملتقى أولادنا السابع ملتقى أولادنا مهرجان ذوى القدرات الخاصة لجنة تحكيم

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