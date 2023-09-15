ابنة محافظة دمياط تحصد ثانى إفريقيا فى لعبة الملاكمة

انتهت مساء اليوم الجمعة، المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للملاكمة وزن 54 ك بخسارة بطلة مصر يمنى عياد من اللاعبة المغربية وداد برطال بمجموع النقاط 5/0.

حصدت يمنى عياد، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة، فضية التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، والتي أقيمت منافساتها في العاصمة السنغالية داكار.

وكانت الملاكمتان قد ضمنتا المشاركة في الألعاب الأوليمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصعدت يمنى عياد إلى النهائي بعد تفوقها على الجزائرية فاطمة الزهراء حجالة "3-1".

وكانت يمنى قد حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ تحرز ميدالية خارج أرض الوطن.

ويتقدم الدكتور وليد الشاذلي بالتهنئة للاعبة والمنتخب المصري متمنيًا لهم دوام التفوق والمراكز المتقدمة وإحراز ميدالية في أولمبياد فرنسا 2024.

مشوار تأهل يمنى عياد

تأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنه دمياط لأوليمبياد باريس 2024، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة،على اللاعبة الإثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأوليمبياد فرنسا 2024,0، كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أوليمبياد في لعبة الملاكمة.

وقد قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلى لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمنى عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة إفريقيا وصعودها لنهائي البطولة، وتأهلها رسميًا إلى أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.

وفي نفس السياق يرتفع عدد الرياضيين المصريين المتأهلين إلى أوليمبياد باريس 2024 إلى "38" لاعبا ولاعبة، كرة القدم "18"، السباحة التوقيعية "8"، تنس الطاولة "6"، الخماسي الحديث "3" الرماية "1" السباحة "1"، والملاكمة "1".