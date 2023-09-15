الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر تستقبل وفد جامعة الكرم الباكستانية لبحث آفاق التعاون العلمى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفد جامعة الكرم الباكستانية برئاسة الشيخ إحسان الحق الصديقي، نائب رئيس جامعة الكرم فرع لاهور بباكستان؛ لبحث سبل التعاون فى المجالات العلمية والثقافية. 

نهلة الصعيدى لأولياء أمور الوافدين: أبناؤكم أمانة فى أعناقنا وشيخ الأزهر يوصينا بهم دائمًا

نهلة الصعيدي للوافدين: تدارسوا العلم وكونوا خير سفراء لبلادكم


في بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالشيخ إحسان الحق الصديقي والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يدعم الجهود العلمية التي تخدم طلاب العلم في كل مكان، ولا يدخر جهدًا في المجالات العلمية. 

كما استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، جهود الأزهر في تطوير منظومة تعليم الوافدين، وتطوير البرامج التعليمية التي يشرف عليها الأزهر مع الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى تبني الأزهر عددًا من المبادرات التي تستهدف نشر رسالة الأزهر، وتعزيز ثقافة السلام في مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب وفد جامعة الكرم الباكستانية عن تطلعه للاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في المجال التعليمي والديني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر مصدر عز وفخر لكل المسلمين في العالم أجمع، من خلال دوره الكبير في خدمة القضايا الإسلامية والإنسانية، وسعيه الدءوب لنشر ثقافة التعايش وقبول الآخر.
 

وفي وقت سابق، التقت الدكتورة نهلة الصعيدي طلاب دولة إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف، حيث أكدت أن مؤسسة الأزهر الشريف، بقيادة  فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تولي الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدتين، فهم أهل للاهتمام وسفراء لنا في كل دول العالم، ينشرون المنهج الأزهري الوسطي.

فيما وجّه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي على اهتمامها ورعايتها لطلاب وطالبات إندونيسيا، ومساندتها لهم من أجل التغلب على التحديات، وعلى الجهود التي يقوم بها المركز في تقديم أفضل الخدمات لأبناء إندونيسيا، والعمل المستمر على حل المشكلات والأعباء التي تواجههم.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جامعة الكرم الباكستانية لاهور باكستان بحث سبل التعاون فى المجالات العلمية والثقافية

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

رابط تسديد فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل عربات إسعاف ومعدات هندسية ومواد إعاشة عبر “الميسترال” لإغاثة الشعب الليبى

بنى سويف على خريطة الاستثمار فى عهد الرئيس السيسى

آخرهم الألماني روبرت باور.. أشهر 10 لاعبين أعلنوا اعتناقهم الإسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة