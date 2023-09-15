مستشار شيخ الأزهر تستقبل وفد جامعة الكرم الباكستانية لبحث آفاق التعاون العلمى

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفد جامعة الكرم الباكستانية برئاسة الشيخ إحسان الحق الصديقي، نائب رئيس جامعة الكرم فرع لاهور بباكستان؛ لبحث سبل التعاون فى المجالات العلمية والثقافية.



في بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالشيخ إحسان الحق الصديقي والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يدعم الجهود العلمية التي تخدم طلاب العلم في كل مكان، ولا يدخر جهدًا في المجالات العلمية.

كما استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، جهود الأزهر في تطوير منظومة تعليم الوافدين، وتطوير البرامج التعليمية التي يشرف عليها الأزهر مع الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى تبني الأزهر عددًا من المبادرات التي تستهدف نشر رسالة الأزهر، وتعزيز ثقافة السلام في مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب وفد جامعة الكرم الباكستانية عن تطلعه للاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في المجال التعليمي والديني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر مصدر عز وفخر لكل المسلمين في العالم أجمع، من خلال دوره الكبير في خدمة القضايا الإسلامية والإنسانية، وسعيه الدءوب لنشر ثقافة التعايش وقبول الآخر.



وفي وقت سابق، التقت الدكتورة نهلة الصعيدي طلاب دولة إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف، حيث أكدت أن مؤسسة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تولي الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدتين، فهم أهل للاهتمام وسفراء لنا في كل دول العالم، ينشرون المنهج الأزهري الوسطي.

فيما وجّه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي على اهتمامها ورعايتها لطلاب وطالبات إندونيسيا، ومساندتها لهم من أجل التغلب على التحديات، وعلى الجهود التي يقوم بها المركز في تقديم أفضل الخدمات لأبناء إندونيسيا، والعمل المستمر على حل المشكلات والأعباء التي تواجههم.