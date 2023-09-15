بلدية المحلة في الصدارة.. صفقات أندية الدوري الممتاز موسم "2023 – 2024"

يواصل "الدستور" نشر الصفقات الصيفية الكاملة لأندية الدوري الممتاز موسم 2023 – 2024، وفي السطور التالية نتعرف على صفقات طلائع الجيش والمقاولون والبنك الأهلي وفيوتشر والداخلية وإف سي زد والجونة وبلدية المحلة.

بلدية المحلة في الصدارة بـ 26 صفقة

تصدر بلدية المحلة قائمة أكثر أندية الدوري الممتاز، إبراما للصفقات الجديدة وتعاقد مع 26 لاعبا هم "إسلام مرزوق من إف سي زد ومحمد باستن لاعب الجمهورية شبين والمغربي محمد الزفراني من نادي تيدلانو الإسباني وكريم أشرف لاعب دكرنس ويوسف حسن ومحمد أشرف وعبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس وحسام أشرف وطارق علاء وماجد هاني من الزمالك وعبد الله محمود من المقاولون والبوروندي محمد أميسي ليريا البرتغالي وإبراهيم شتا من بيراميدز ومهاب أشرف وأحمد العش من البنك الأهلي وعبد الناصر محمد من فاركو والكونغولي شيمبا أولامبا جرانس من نادي كراشكو السوفيني وأحمد رضا من وادي دجلة ومؤمن راضي من انبي ومحمد عادل "أمو" من بيراميدز وهشام حافظ من فيوتشر ومحمد رجب من الاتحاد السكندري والتونسي نور الدين الزموري من الصفاقسي والنيجيري فابيو حكيم من نادي طلائع الجيش والنيجيري إيفياني ويسدوم من نادي سول الأيفواري ومحمد صابر من المصري السلوم".

التونسي نور الزمان الزموري

“إف سي زد” ثانيا بـ25 صفقة

وحل “إف سي زد” ثانيا في قائمة أكثر الأندية إبراما للصفقات الحديدة، وتعاقد مع 25 لاعبًا وهم "علي لطفي وشادي حسين وحمدي موسى ومصطفى ميسي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف ومصطفى فوزي ورأفت خليل من الأهلي والكونغولي بيتر زيلو موتوموسي من نادي فيتا والكونغولي أرناوفي مومبولي من نادي أنتر كلوب الكونغولي والموريتاني معط ماجاسا من نادي الجمارك والجامبي محمد سوانيه من نادي تونجيث السنغالي ومحمد إسماعيل من جرجس مجدي من إنبي وعمرو حسام حارس إيسترن كومباني والتنزاني محسن ماليما من نادي دودوما جيجي وعبد الله مجدي وأحمد عاطف " قطة “ ومحمود صابر إعارة من بيراميدز وإسلام مرزوق من بلدية المحلة وإسلام عبد الله ومحمد رضا ومصطفى زيكو لاعبي حرس الحدود والأنجولي ديلسون كاموني مهاجم أسوان ومصطفى العش مدافع غزل المحلة”.

علي لطفي حارس إف سي زد الجديد

والداخلية في المركز الثالث ب23 صفقة

وجاء الداخلية ثالثا في قائمة أكثر الأندية إبراما للصفقات الجديدة، وضم 23 لاعبا وهم "محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي وأنس شندي لاعب منتخب السويس وعبد الرحمن عاطف " أجويرو" وإيهاب سميرلاعبي غزل المحلة وسعيد هاني لاعب سموحة مواليد 2002 باسم مدحت وعمرو بركات من الجونة ورمضان مصطفى وإبراهيم جلال من إنبي ومصطفى معوض لاعب بتروجت وأحمد سيد غريب مهاجم الأهلي ومحمود حسونة لاعب النصر وأحمد شداد وأحمد عماد ولؤي فهمي وأحمد عبد الرسول وإبراهيم ناجي إعارة من المصري وحمدي موسى لاعب الأهلي الذي قام إف سي زد بضمه ثم إعارته للداخلية و محمد أسامة لاعب فاركو وعبد الرحمن رمضان لاعب المدينة المنورة وإبراهيم أيو وعبد الرحمن بودي إعارة من سيراميكا كليوباترا والتونسي أشرف العفلي من الجزيرة الليبي".

عبد الرحمن عاطف مع مسئولي نادي الداخلية

طلائع الجيش يضم 9 لاعبين

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 لاعبين وهم الغيني موسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ والتنزاني حميد ماو من غزل المحلة ومحمد حمدي زكي لاعب أسوان ويسري وحيد وعمر طارق من الترسانة والنيجيري جودوين شيكا من نادي التعاون الليبي والتونسي حسام بن دقدوق من نادي الترجي وعمرو طارق مدافع نيويورك أولد بويز الأمريكي.إضافة لتحويل إعارة ستة لاعبين إلى بيع نهائي وهم عبد الرحمن شيكا " الانتاج الحربي " وأحمد متعب " إيسترن كومباني " وكريم حلاوة " المقاصة " ومصطفى الخواجة " سموحة " وإسلام محارب " الجونة " وفريد شوقي " المصري " .

محمد حمدي زكي

البنك الأهلي يتعاقد مع 10 لاعبين

وقام البنك الأهلي بضم عشرة لاعبين وهم حسن شاهين حارس المقاولون وأيمن أشرف مدافع الأهلي ومحمد عبد اللطيف جريندو من المصري وأحمد مدبولي والإيفواري سيرجي أكا من الإسماعيلي ومعاذ الحناوي وأحمد النادري من غزل المحلة وإبراهيم حسن من الاتحاد وعماد فتحي لاعب أسوان وعلاء عطا لاعب بتروجت.

9 لاعبين ينضمون لفيوتشر

وتعاقد “فيوتشر” مع تسعة لاعبين وهم رباعي الأهلي محمد محمود وعبد الرحمن مانو ومحمد خليفة نصير ووليد مصطفى إضافة إلى الجابوني كريست بيكالي من نادي شريف تيراسبول المولدوفي وخالد رضا مدافع إنبي والجامبي كاجالي درامي إعارة من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي والبنيني حساني أيموراني من نادي لوتو ومحمود صادق إعارة من بيراميدز .

المقاولون يضم ثلاثي بيراميدز

وتعاقد نادي المقاولون مع 9 لاعبين وهم عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا وعربي بدر من الأهلي وإسلام عبد النعيم من الاتحاد وعمرو مرعي مهاحم انبي والجزائري عماد الدين أبوبكر من المصري وأحمد فوزي ومحمود وادي وعماد ميهوب إعارة من بيراميدز وعمار حمدي إعارة من الأهلي.

الجونة يضم 20 لاعبا

وتعاقد نادي الجونة مع لاعبا وهم أحمد مسعود حارس طلائع الجيش ومحمد الصباحي من سموحة وخالد مصطفى من البنك الأهلي والجامبي أليو جاتا مدافع بترول أسيوط وحسن الحطاب وعبد الله هاشم عبادي من شبان قنا وأحمد عبد الرسول لاعب سموحة الذي كان معارا للداخلية و كمال أبو الفتوح من إيسترن كومباني وسيف العجوز من المقاولون وحسام محمد والنيجيري جابريل شيكودي من سيراميكا كليوباترا وأشرف مجدي من فيوتشر وصبحي سليمان وصبري رحيل من الاتحاد وأحمد محمود من الزمالك وجلال فارس ومحمد عماد من الأهلي وأحمد شوشة مدافع سموحة والمغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان الذي انتقل لسيراميكا كليوباترا الذي قام بإعارته للجونة وأيمن موكا لاعب لافيينا .