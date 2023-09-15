الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبى: ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة

ليبيا
ليبيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل، إن ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة بعد الفيضانات التي اجتاحتها.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" أن أرقام الضحايا والإحصائيات تشير إلى أن كارثة  ليبيا غير مسبوقة وحتى في المنطقة كلها.

وتابع: "نحن في الاتحاد الأوروبي نأمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبناء على طلب رسمي من السلطات الليبية تفعيل الآليات لإرسال الإمدادات للشعب الليبي في المناطق المنكوبة".

الاتحاد الأوروبي: ردنا على الكارثة الليبية كان سريعًا ونرسل مساعدات لإنقاذ المواطنين

وعن تأخر المساعدات الدولية لليبيا، أكد أن الرد الأوروبي بعد كارثة ليبيا كان سريعًا ولم نستطع إرسال أي إمدادات إنسانية لأي بلد دون طلب رسمي، موضحًا أن الطلب الرسمي الليبي جاء منذ 3 أيام فقط.

وواصل: "في اليوم نفسه فعّلنا آلياتنا وفي اليوم الأول تم إرسال إمدادات إنسانية من ألمانيا وفنلندا ورومانيا، واليوم الثاني من فرنسا وإيطاليا وهولندا أرسلت إمدادات وفرق إنقاذ ومواد غذائية وشاحنات نقل لإزالة الأنقاض".

وأشار إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية، لكننا نعمل ما يمكننا فعله في هذه الظروف لإنقاذ المواطنين الليبيين.

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