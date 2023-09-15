"عَقد التنمية".. الصعيد في قلب الجمهورية الجديدة منذ 2014

ظل الصعيد طيلة العقود الماضية بقعة جغرافية مهمشة على خارطة التنمية، تفتقر أقاليمه لكثير من الخدمات والمرافق الأساسية، يعاني سكانها الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات، إلى أن أعادت الدولة مؤخرًا محافظات الوجه القبلي إلى بؤرة الاهتمام، ووضعته في قلب خطتها ومشروعاتها، ليقود قاطرة النمو والتنمية نحو الجمهورية الجديدة التي تؤسس للمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون إهمال أو تهميش.

حجم الإنفاق الاستثمارى على مشروعات الصعيد

فعلى مدار الفترة منذ عام 2014 وحتى 2023، تجاوز حجم إنفاق الدولة على مشروعات الصعيد 1.5 تريليون جنيه، منها 300 مليار جنيه استثمارات عامة تم توجيهها لمشروعات تنمية الصعيد في السنوات الخمسة الأخيرة وتحديدًا خلال الفترة بين عامى 2019-2020-2023-2024، بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية محافظات صعيد مصر ما يقارب 300 مليار جنيه، والتى تدرجت من 41.55 مليار جنيه استثمارات عامة فى عام 2019-2020، ثم 56.8 مليار جنيه فى عام 2020-2021، و47.7 مليار جنيه في عام 2021-2022، و54 مليار جنيه فى عام 2022-2023، و71.4 مليار جنيه فى عام 2023-2024، بإجمالى 271 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 72% خلال 5 سنوات.

خريطة المشروعات التنموية المنفذة

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصلت عليه "الدستور"، فإن حجم المشروعات المنفذة خلال آخر 5 سنوات بمحافظات الصعيد وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والبحر الأحمر بلغ نحو 11.596 ألف مشروع، موزعة بين 3389 مشروعا في عام 2019-2020، و2445 مشروعا في عام 2020-2021، 2737 مشروعا في عام 2021-2022، و2855 مشروعا في عام 2022-2023.

وخلال الفترة بين عامى 2019-2020 و2022-2023، جاءت محافظة أسيوط فى المرتبة الأولى بعدد 1990مشروع تنموى منفذ بتكلفة 28.4 مليار جنيه، يليها محافظة سوهاج 1621 مشروعا بتكلفة 24.1 مليار جنيه، محافظة أسوان 1508 مشروع بتكلفة 28.5 مليار جنيه، محافظة المنيا 1378 مشروعا بتكلفة 15.6 مليار جنيه، محافظة قنا 1163 مشروعا بتكلفة 20.2 مليار جنيه، محافظة بنى سويف بعدد 1023 مشروعا بتكلفة 14.8 مليار جنيه، محافظة الفيوم 826 مشروعا بتكلفة 9.9 مليار جنيه، محافظة البحر الأحمر 710 مشروعات بتكلفة 31.1 مليار جنيه، محافظة الأقصر 694 مشروعا بتكلفة 10.3 مليار جنيه محافظة الوادي الجديد 683 مشروعا بتكلفة 16.9 مليار جنيه.