الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستفيدو القوافل الطبية بقرى بنى سويف: "تخدم محدودى الدخل" (فيديو)

القوافل الطبية
القوافل الطبية

وعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع أهالينا بوجوده داخل كل قرية في مصر، من خلال مؤسساته مثل راعي مصر التي تواجدت بقافلة طبية بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطة بمحافظة بني سويف، واستهدف تقديم خدمة طبية تشمل عدة تخصصات لكل أهالي القرية والقرى المجاورة.

وفي السياق، قالت سمر محمد، منسق فريق شمال بني سويف براعي مصر: "نستهدف دائمًا القرى الأكثر احتياجًا البعيدة عن الخدمات الطبية، ونقدم لهم جميع الخدمات المتكاملة".

فيما أكدت الدكتورة سمر حسن، إخصائي روماتيزم ومناعة بمستشفى ناصر ببني سويف، أن القافلة تستهدف الوصول لمواطنين غير قادرين على الكشف الطبي، خصوصًا التخصصات غير المتوفرة في معظم القرى مثل تخصصات المناعة والروماتيزم.

القوافل الطبية تخدم محدودي الدخل في القرى والنجوع والأماكن النائية

قال خالد حسين، إخصائي بصريات، إن القوافل الطبية تخدم محدودي الدخل في القرى والنجوع والأماكن النائية، وتقدم لهم علاجًا وكشفًا مجانيًا.

واستفاد أكثر من 250 مواطنًا من أهالي القرية من خدمات القافلة الطبية التي شملت حوالي 3 تخصصات، ووفرت عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا وكل هذا بالمجان لخدمتهم ودعمهم.

وعبّر المستفيدون من القافلة الطبية قائلين: "استفدنا جدًا من القافلة، واللي محتاج عمليات بيعملها بالمجان، وجميع الدكاترة موجودين والإمكانيات عالية جدًا"، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك القوافل والمبادرات.

وينفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطة حماية اجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات مصر، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأهمها القوافل الطبية التي تهتم بصحة أهالينا في كل قرى ومحافظات مصر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني راعي مصر بني سويف قرية هرم ميدوم قوافل طبية القوافل الطبية

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