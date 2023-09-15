الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

توزيع لحوم
توزيع لحوم

ضمن "أسبوع الخير"، وزعت الجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بني سويف (جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير) كراتين مواد غذائية ولحوم على أهالينا الأولى بالرعاية بمركز الفشن.

وقال ممدوح حلمي مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، إن هذه القوافل والمبادرات لها صدى على المواطن والأسر الأولى بالرعاية التي نعمل عليها جميعًا، ومستمرين في ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم على الأهالي

وقال أحمد الجزار مسئول مؤسسة أبوهشيمة الخير، إن المؤسسة لديها 30 متطوعًا من مركز الفشن لتوزيع 500 كرتونة وطن لحوم على الأهالي.

وشملت الفعالية توزيع حوالي 500 كرتونة وألف كيلو من اللحوم، وهذا جزء بسيط من قطار الخير الذي يمر على قرى ومراكز محافظة بني سويف من أجل إدخال الفرحة على الأهالي ودعمهم.

وقال أحد المستفيدين من مبادرة التحالف الوطني: "مبادرة محترمة وبيقدموا خير للناس الفقراء"، وأضاف آخر: "الناس مبسوطة بالمبادرة دي"، وقالت مواطنة: "ربنا يديهم الصحة ويكفيهم شر المرض ويجعلهم في ميزان حسناتهم.. ربنا يبارك للرئيس السيسي في كل اللي بيعمله، الريس بيعمل كل حاجه حلوة للناس الغلابة".

وقالت مواطنة: "ربنا يبارك في الريس ويمتعه ويحوش عنه كل حاجه وحشة".

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