الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تديره سيدة.. ضبط كيان تعليمى وهمى بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، عن تأكيد معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام إحدى السيدات، وهي مقيمة في محافظة البحيرة، بإدارة كيان تعليمي غير مرخص يقع في دائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية. وقد اتخذت هذه السيدة من مقر الأكاديمية كمكان لممارسة نشاط إجرامي يتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات جامعية معتمدة في مجالات مختلفة، وتضليلهم بأن تلك الشهادات ستمكنهم من الانضمام إلى العمل في المؤسسات والهيئات الكبرى داخل البلاد وخارجها. 

وتمكنت هذه السيدة خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبعد تنظيم الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها، وبعد تفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه، تم ضبط عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة، وصدور هذه الشهادات للأكاديمية، بعضها مختوم بخاتم شعار الجمهورية "المقلد"، كما تم ضبط عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد صدورها للأكاديمية، كما تم ضبط مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية للأكاديمية والمجالات الدراسية المتاحة بها في تخصصات مختلفة. 

وتم أيضًا ضبط عدد من أكلاشيه باسم الأكاديمية، ومجموعة من الكتب والمناهج الدراسية للمواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية. 

وبفحص 3 هواتف محمولة، تبين أنها تحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية بين المتهمة وآخرين تفيد نشاطها الإجرامي، كما تم ضبط 2 جهاز لاب توب وجهاز حاسوب آلي بمشتملاته، وبفحصها فنيًا، تبين أنها تحتوي على صور الشهادات المضبوطة والعديد من الملفات الخاصة بنشاط الأكاديمية ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب و الإحتيال جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة شهادات جامعية معتمدة

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