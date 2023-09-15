الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2 يتاجران فى النقد الأجنبى بالقاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى  النقد الأجنبى، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط الآتى: 

ضبط سمسار عقارات مقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الأول وهو يستقل سيارة مستأجرة، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول. وبعد مواجهته، اعترف بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص الذين يرغبون في الدخول إلى البلاد للإقامة أو العلاج، عن طريق إيداعات في حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية. وكان يقوم بتسليمهم ما يوازي تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد، بالإضافة إلى تلقي الأموال من التجار الذين يحملون جنسية إحدى الدول داخل البلاد بالعملة المحلية. وكان يستخدم العملات الأجنبية التي حصل عليها في الخارج لدفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين، عقب حصوله على نسبته.

كما تم ضبط تاجر قماش مقيم في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى هاتف محمول. وبعد مواجهته، اعترف بحيازته تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة النقد الأجنبي سمسار عقارات تاجر قماش عملات أجنبية

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