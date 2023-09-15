السبب طحالب أو تآكل صخور.. هل يؤثر تغير لون مياه البحر المتوسط على مصر؟

حالة من القلق تسيطر على الكثيرين بعد تحول لون البحر الأبيض المتوسط للون البني، خاصة بعد إعصار "دانيال" الذي ضرب عدة مدن ليبية، حيث زادت التساؤلات في الآونة الأخيرة: هل لها تأثيرات على سواحل مصر؟.

وتعتبر مياه البحر من أكثر المصادر الطبيعية الهامة والغنية بالحياة في كوكبنا، حيث انتشرت صور عن حالات تحول لون مياه البحر إلى اللون البني بسواحل مدينة درنة الليبية، الأمر الذي قد يثير التساؤل حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كان لها تأثير على المناطق الساحلية في مصر أم لا، وفي التقرير التالي يقدم المهندس هيثم جمال، خبير بعلم طبقات الأرض، أسباب الظاهرة الغريبة.

الجسيمات العالقة والرواسب

أكد "جمال" أن أحد الأسباب الشائعة لتغير لون مياه البحر إلى اللون البني هو وجود جسيمات صلبة عالقة في الماء، وقد تكون هذه الجسيمات نتيجة للتآكل الطبيعي للصخور والتربة في المناطق القريبة من السواحل، أو قد تكون سببها العوادم الصناعية والزراعية التي تتدفق في البحر، فعندما يكون هناك تراكم لهذه الجسيمات في الماء يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغير لون الماء إلى اللون البني.

الزيادة فى نسبة الطحالب

وأضاف أن الطحالب هي كائنات بحرية صغيرة تعيش في المياه البحرية، وتتكاثر بشكل كبير في بعض الأحيان، فعندما يحدث زيادة غير عادية في نسبة الطحالب قد تؤدي هذه الظاهرة إلى تحول لون الماء إلى اللون البني أو الأخضر، حيث تتسبب هذه الطحالب في إطلاق مواد كيميائية تسهم في تغيير لون الماء ومظهره.

تأثيرها المحتمل على مصر

أكد الخبير بعلم طبقات الأرض أن مصر تعتمد بشكل كبير على البحر الأحمر والبحر المتوسط لصناعة السياحة والاستزراع السمكي والتجارة البحرية، فإذا حدث تحول للون مياه البحر ضمن هذه المناطق قد يكون له تأثير محتمل على هذه القطاعات الحيوية، وقد تتأثر صناعة السياحة بشكل سلبي، حيث يمكن أن يؤدي تلوث الماء وتغير لونه إلى تراجع إقبال السياح على الشواطئ المصرية، كما يمكن أن يؤثر تغير لون الماء على نظام الاستزراع السمكي وأنواع الأحياء المائية الموجودة في المنطقة.

وتابع: "يعتبر تحول لون مياه البحر إلى اللون البني أمرًا شائعًا قد يحدث لعدة أسباب، مثل الجسيمات العالقة والرواسب وزيادة نسبة الطحالب، رغم أنه قد يكون للظاهرة تأثير على المناطق الساحلية، إلا أنه يعتمد على درجة وتكرار التحول والتلوث الناتج عنه".